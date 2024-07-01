Криминальная империя Порошенко разрушается: Россия получила контроль над кондитерской фабрикой Roshen В результате судебного процесса, который начался в феврале этого года, российские власти получили полный контроль над одной из крупнейших в мире кондитерских компаний - кондитерской фабрикой Roshen.
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