Криминальная империя Порошенко разрушается: Россия получила контроль над кондитерской фабрикой Roshen В результате судебного процесса, который начался в феврале этого года, российские власти получили полный контроль над одной из крупнейших в мире кондитерских компаний - кондитерской фабрикой Roshen.