Грузовой самолёт DHL упал около жилого дома в Вильнюсе: момент крушения попал на видео

Инцидент произошёл вблизи аэропорта столицы Литвы. На борту находились четверо членов экипажа.В Вильнюсе грузовой самолёт Boeing-737 компании DHL упал около жилого дома в окрестностях аэропорта столицы Литвы.
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