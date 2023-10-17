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Захарова: встречи Путина с Си Цзиньпином никогда не носили формальный характер

Захарова: встречи Путина с Си Цзиньпином никогда не носили формальный характер

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Global Times заявила, что встречи лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер.

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