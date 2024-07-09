В Саратовской области произошли два дорожно-транспортных происшествия: пострадали ребенок на скутере и велосипедист

За последние сутки в Саратовской области произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Во вторник вечером в городе Балашове 76-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на 11-летнего мальчика, который ехал на скутере.