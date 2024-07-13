Американский миллиардер Сакс назвал 2 самые крупные ошибки Байдена

В должности президента США Джо Байден совершил две самые крупные ошибки. Это конфликт на Украине и юридическое преследование своего главного оппонента в предвыборной гонке за пост главы государства, экс-руководителя Белого дома Дональда Трампа.
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