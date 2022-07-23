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Крым преодолел последнюю из устроенных Киевом блокад

Крым преодолел последнюю из устроенных Киевом блокад

Федеральное агентство новостей Электроопоры, взорванные в Херсонской области, были восстановлены. Это положило конец последней блокаде Крыма, устроенной киевскими властями, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

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