Электромобиль Атом — запуск сборки на «Москвиче»

Электромобиль перспективной модели Атом засняли на территории завода «Москвич». Предположительно, это автомобиль из опытно-промышленной партии, использовавшийся для тестов или опытной сборки на конвейере автозавода.
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