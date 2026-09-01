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Акции онлайн-гиганта Shein упали на 10% в день дебюта на Гонконгской бирже

Акции онлайн-гиганта Shein упали на 10% в день дебюта на Гонконгской бирже

Акции международной корпорации и ритейлера быстрой моды Shein упали на 10% в ходе первого дня официальных торгов на Гонконгской фондовой бирже 1 сентября 2026 года.

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