Политолог Журавлев: Швеция передает дело по «Северным потокам» Германии не желая «марать руки»

Швеция не хочет «вмешиваться в международный конфликт, где фигурирует Россия», поэтому шведская прокуратура официально объявила о прекращении расследования дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии