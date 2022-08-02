Горячую воду отключат в центре Петрозаводска в среду

Коммунальщики на один день перенесли работы и отключение горячего водоснабжения Коммунальщики перенесли из-за непогоды работы в тепловой камере в центре Петрозаводска, в связи с чем изменилась и дата отключения ряда домов от горячего водоснабжения.
Коммунальщики на один день перенесли работы и отключение горячего водоснабжения Коммунальщики перенесли из-за непогоды работы в тепловой камере в центре Петрозаводска, в связи с чем изменилась и дата отключения ряда домов от горячего водоснабжения.
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