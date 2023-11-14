Глава МО США Остин: военное сотрудничество РФ и КНДР подрывает порядок в мире

Сотрудничество России и КНДР в военной сфере подрывает международный порядок. Такое мнение высказал глава Министерства обороны США Ллойд Остин на встрече в Сеуле с министрами обороны Командования ООН, сообщается на сайте ведомства.
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