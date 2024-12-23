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Мем об англосаксах и либералах

Мем об англосаксах и либералах

Знаете ли вы, что в либеральной среде слово «англосаксы» наполняют уничижительно-саркастическим смыслом? «Что, опять англосаксы виноваты?» — спросил меня недавно во время очередной бесплодной дискуссии один товарищ.

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