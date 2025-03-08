На острове Попова-Чукчина установят флаг Орловской области

Флаг Орловской области будет установлен на острове Попова-Чукчина в шхерах Минина. Об этом сообщили в региональном правительстве по итогам встречи губернатора Андрея Клычкова с заместителем директора центра экспедиционной деятельности «Про Путешествия» Андреем Корхом.