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Орловские новости

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На острове Попова-Чукчина установят флаг Орловской области

На острове Попова-Чукчина установят флаг Орловской области

Флаг Орловской области будет установлен на острове Попова-Чукчина в шхерах Минина. Об этом сообщили в региональном правительстве по итогам встречи губернатора Андрея Клычкова с заместителем директора центра экспедиционной деятельности «Про Путешествия» Андреем Корхом.

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