В Нижнем Новгороде "НЕЙМАРК и Высшая школа экономики запустят программу обучения

Руководство проектного офиса IT-кампуса "НЕЙМАРК" и нижегородского филиала "Высшей школы экономики (ВШЭ) заключили договор о реализации первой сетевой программы высшего образования для IT-кампуса, говорится в пресс-релизе правительства Нижегородской области.
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