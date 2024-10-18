Уникальные кадры, снятые квадрокоптером израильских военных за несколько минут до гибели главы политического бюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе.
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Уникальные кадры, снятые квадрокоптером израильских военных за несколько минут до гибели главы политического бюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе.
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