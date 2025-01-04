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Чарльз Баркли о Джимми Батлере: «На 100 процентов та же ситуация, что и с Клэем Томпсоном»

«На 100 процентов та же ситуация, что и с Клэем Томпсоном. «Уорриорз» сказали: «Клэй, ты был великолепен, великолепен, великолепен, но мы не можем платить тебе за то, каким ты был раньше.

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