Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Хорошее фото - два гондона . Оба - дырявые. Ну а словесное сопровождение этого фото, (статейку), чича может засунуть ...Бежавший в Лондон...
  • ALEKSANDR ROGOV
    Я мечтаю только об одном, когда всю эту нечисть, в том числе и пи-ра чичваркина, повезут в клетках по Красной площади!Бежавший в Лондон...
  • Evgenija Palette
    Хватит, хватит... НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ! ДУРАЧКИ...Экс-комбриг ВСУ: ...

Вучич и половина правительства Сербии намерены отнять у России нефтяную компанию

Вучич и половина правительства Сербии намерены отнять у России нефтяную компанию

На заседании правительства Сербии президент Александр Вучич заявил, что США официально введут санкции в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) до 15 января из-за того, что 56% акций концерна принадлежат «Газпром нефть».

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