Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Наследница Lego продала акции почти за $1 млрд

Наследница Lego Софи Кирк Кристиансен продала акции семейной фирмы по производству игрушек Kirkbi A/S (холдинговая компания, которая владеет Lego) за 930 млн долларов, чтобы сосредоточиться на проектах в области природы, сообщает Bloomberg.

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