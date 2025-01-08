Захарова — о словах Трампа о Гренландии: он ещё не вступил в должность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о словах Дональда Трампа по поводу Гренландии и Канады, напомнила, что избранный американский глава ещё не вступил в должность президента.
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