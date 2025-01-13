В России зафиксировали рост заболеваемости пневмонией среди детей

Педиатр Шевчук: среди детей выросла заболеваемость пневмонией Среди детей в последнее время выросла заболеваемость пневмонией, заявила врач-педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Шевчук.
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