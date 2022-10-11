Ольга Бузова призналась, что хочет детей от певца Jony

Популярная телеведущая Ольга Бузова заявила, что хочет детей от поп-певца Jony. Исполнительница хита "Мало половин" уже "залечила раны" после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также после громкого разрыва с блогером Давидом Манукяном.