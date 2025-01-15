Молодые семьи на Алтае получат три новые выплаты в 2025 году

Эти меры соцподдержки направлены на повышение рождаемости на 2025-2027 годы В Алтайском крае с 1 января 2025 года появились дополнительные меры социальной поддержки молодых семей с детьми в виде новых выплат, сообщает региональное Минсоцзащиты.
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