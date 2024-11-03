Правда от Владимира Кара-Мурзы

Вот Кара-Мурза сам с диагнозом, как его адвокат говорил, и думает, что все такие. Какую правдивую информацию он собрался до нас доносить? Опять про сливочное масло заведется? Ну так мы в курсе, что с ним какие-то сложности, лично мне для этого западные сообщества без надобности.