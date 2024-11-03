Политика как он...
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Политика как она есть

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Правда от Владимира Кара-Мурзы

Правда от Владимира Кара-Мурзы

Вот Кара-Мурза сам с диагнозом, как его адвокат говорил, и думает, что все такие. Какую правдивую информацию он собрался до нас доносить? Опять про сливочное масло заведется? Ну так мы в курсе, что с ним какие-то сложности, лично мне для этого западные сообщества без надобности.

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Комментарии
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М
Мария
Опыт его собратьев другой. Березовский повесился в ванной. И этому пора на встречу с Богом. Запаздывает подонок!
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2 час.
tsan tsan
Кара-Мурза странный политик ? Так у &quot;оппозиции&quot; других политиков для нас нет. Думаю, автор знаменитой фразы не обиделся бы за такой плагиат.
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1 час.
alik3456 Джексон
Пока слюной не подавится.
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1 час.

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