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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайнуков – о популярности из-за прозвища «Джон Порк»: «Так было предписано»

Боец UFC Магомед «Чанко» Зайнуков рассказал, как относится к прозвищу «Джон Порк».  – Вас удивило, что можно выиграть чемпионат мира по тайскому боксу, тренироваться в команде Хабиба, но стать популярным из-за того, что болельщики услышат Джон Порк вместо Чанко, когда Ислам Махачев будет давать интервью? – Я не думал, что это так далеко зайдет, что будут писать под каждой фоткой.

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