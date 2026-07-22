Зайнуков – о популярности из-за прозвища «Джон Порк»: «Так было предписано»

Боец UFC Магомед «Чанко» Зайнуков рассказал, как относится к прозвищу «Джон Порк». – Вас удивило, что можно выиграть чемпионат мира по тайскому боксу, тренироваться в команде Хабиба, но стать популярным из-за того, что болельщики услышат Джон Порк вместо Чанко, когда Ислам Махачев будет давать интервью? – Я не думал, что это так далеко зайдет, что будут писать под каждой фоткой.