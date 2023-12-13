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Россияне стали чаще отдыхать в Венесуэле

Россияне стали чаще отдыхать в Венесуэле

Туроператоры сообщили, что за последний год спрос россиян на поездки в Венесуэлу вырос втрое. Особенно популярен стал остров Маргарита в Венесуэле, потому что туда легко получить визу, есть прямые рейсы и можно использовать карту "Мир".

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