Мошенники выманили у профессора МФТИ 19 миллионов рублей

В Москве профессор МФТИ Владимир Фатеев лишился более 19 миллионов рублей, доверившись мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками портала «Госуслуги» и полиции, убедив профессора обналичить якобы находящиеся под угрозой средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии