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Трактор помогает фурам забраться на Пулковскую высоту

Пробка из восьми грузовых автомобилей образовалась на Пулковской горке. Информацию об инциденте предоставил Telegram-канал «Мегаполис».

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