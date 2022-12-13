Трактор помогает фурам забраться на Пулковскую высоту

Пробка из восьми грузовых автомобилей образовалась на Пулковской горке. Информацию об инциденте предоставил Telegram-канал «Мегаполис».
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