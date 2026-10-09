В Петербурге из-за закрытия неба над Москвой отменили и задержали рейсы

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково в пятницу, 9 октября, стал запасным аэродромом для девяти международных бортов.
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