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80 спутников «Рассвета» лишат противника права на ошибку

80 спутников «Рассвета» лишат противника права на ошибку Высокоскоростной спутниковый интернет на низких орбитах уже давно стал критически важной составляющей современного боя.

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