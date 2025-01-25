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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +11°, дождь• Севастополь: +11°, облачно• Ялта: +10°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +10°, дождь• Бахчисарай: +12°, дождь• Джанкой: +9°, дождь• Судак: +9°, дождь• Феодосия: +10°, дождь• Керчь: +8.

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