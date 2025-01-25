Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +11°, дождь• Севастополь: +11°, облачно• Ялта: +10°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +10°, дождь• Бахчисарай: +12°, дождь• Джанкой: +9°, дождь• Судак: +9°, дождь• Феодосия: +10°, дождь• Керчь: +8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии