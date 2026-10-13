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Мировое обозрение

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«Побежал плакаться»: Зеленского высмеяли за интервью ABC News после прожарки от Трампа

«Побежал плакаться»: Зеленского высмеяли за интервью ABC News после прожарки от Трампа

Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости смены власти на Украине, а предприниматель Илон Маск поддержал призыв, указав, что Киеву пора найти нового лидера.

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