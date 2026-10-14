Сбой «Яндекса» парализовал такси и сервисы в Курске

Сбой в работе сервисов «Яндекса» из-за атак беспилотников на дата-центры оставил курских таксистов без связи с системой: водители не могли принимать заказы, видеть начисления и выводить заработанные средства.
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