"Бывает так, что за телом павшего зэка идет солдат, который на гражданке был майором МВД, и тащит тело зэка, чтобы родные мужа и сына похоронили. Потому что не зэка он тащит, а боевого товарища."

На войне воюют настоящие парни, бойцы, неважно кто кем был на гражданке- на передовой- они защитники Отечества, честь и хвала им!!! Позор кабинетным чинушам и ворам- генералам!!!

ВТ

Врам Тавризов

Боевое братство не признает ни мирных заслуг, ни должностей, ничего былого Есть только одно - один за всех, все за одного Это в мирное время возможно сволочение разных людей Реальная возможность опасности или даже смерти сплачивает людей почти намертво в такие минуты