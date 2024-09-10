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"Бывает так, что за телом павшего зэка идет солдат, который на гражданке был майором МВД, и тащит тело зэка, чтобы родные мужа и сына похоронили. Потому что не зэка он тащит, а боевого товарища."

"Бывает так, что за телом павшего зэка идет солдат, который на гражданке был майором МВД, и тащит тело зэка, чтобы родные мужа и сына похоронили. Потому что не зэка он тащит, а боевого товарища."

Левые и правые на фронте. Среди тех, кто служит и помогает фронту много левых советских патриотов и правых русских.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
На войне воюют настоящие парни, бойцы, неважно кто кем был на гражданке- на передовой- они защитники Отечества, честь и хвала им!!! Позор кабинетным чинушам и ворам- генералам!!!
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20 час.
ВТ
Врам Тавризов
Боевое братство не признает ни мирных заслуг, ни должностей, ничего былого Есть только одно - один за всех, все за одного Это в мирное время возможно сволочение разных людей Реальная возможность  опасности или даже смерти сплачивает людей почти намертво в такие минуты
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16 час.

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