АО «Транснефть – Север» оказало благотворительную помощь школе в поселке Приводино Архангельской области

АО «Транснефть – Север» выполнило ремонт и оснащение спортивного стадиона Приводинской средней общеобразовательной школы в Архангельской областиНа реализацию проекта в рамках благотворительной деятельности предприятие выделило более 10 миллионов рублей.
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