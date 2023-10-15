«Адреналин зашкаливал»: экстремальные съемки Прилучного едва не стоили ему жизни

Супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, не раз говорила о том, как счастлива рядом с мужем. Актриса старается проводить с мужем больше времени: нередко брюнетка отказывается от работы в кадре, чтобы присутствовать на съемках любимого человека.
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