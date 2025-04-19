Глава Минобороны Японии заявил, что «нет причин» менять сделку с США

Министр обороны Японии Гэн Накатани в пятницу резко охладил пыл в отношении возможности пересмотра соглашения о совместном несении расходов на размещение американских войск в Японии до истечения срока его действия в 2027 году, сообщает 19 апреля англоязычная японская газета The Japan Times.