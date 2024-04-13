В Петербурге открывается выставка к 90-летию челюскинской эпопеи

13 апреля в 11:00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история», вход свободный Выставка «Ледяной остров» создана Российским государственным музеем Арктики и Антарктики и приурочена к 90-летнему юбилею челюскинской эпопеи.
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