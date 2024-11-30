Проект по сбору биометрии на мигрантов стартовал в 5 пропускных пунктах РФ

Эксперимент по обязательному сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев, а также лиц без гражданства начало правительство России 1 декабря, сообщается на сайте официальной документации.
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