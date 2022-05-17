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«Питтсбург» предложил Летангу 4-летний контракт с кэпхитом чуть меньше 7,25 млн долларов в год

Появилась информация о переговорах «Питтсбурга» и Криса Летанга. Ранее стало известно, что клуб предложил канадцу трехлетний контракт с зарплатой пять миллионов долларов в год.

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