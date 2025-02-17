Предложивший пенсионерам работать на мойке российский депутат выступил с новым заявлением

Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов поработать автомойщиком после хейта в соцсетях. До этого россиянин на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором предложил пенсионерам, ищущим денежные средства, пойти трудиться на бензоколонки.
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