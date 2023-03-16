Народные Новости

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В США обвинили сенатора Грэма в провоцировании конфликта с Россией из-за инцидента с дроном MQ-9

В США обвинили сенатора Грэма в провоцировании конфликта с Россией из-за инцидента с дроном MQ-9

Требование американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты, которые перехватывают летательные аппараты США, свидетельствует о желании определенных сил в Вашингтоне развязать полноценный военный конфликт с Россией.

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