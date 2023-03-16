Требование американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты, которые перехватывают летательные аппараты США, свидетельствует о желании определенных сил в Вашингтоне развязать полноценный военный конфликт с Россией.
Требование американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты, которые перехватывают летательные аппараты США, свидетельствует о желании определенных сил в Вашингтоне развязать полноценный военный конфликт с Россией.
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