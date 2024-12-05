Ситуация на поле боя для ВСУ складывается откровенно плохо. Вот-вот они потеряют Курахово, войска России все ближе к Покровску, идет наступление на Запорожском и Харьковском направлениях, в Курской области противник несет огромные потери.
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