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Политолог Родионов: европейские политики не решатся отправить войска на Украину

Политолог Родионов: европейские политики не решатся отправить войска на Украину

Ситуация на поле боя для ВСУ складывается откровенно плохо. Вот-вот они потеряют Курахово, войска России все ближе к Покровску, идет наступление на Запорожском и Харьковском направлениях, в Курской области противник несет огромные потери.

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Комментарии
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Вик Норд
Любой иностранный военный(и невоенный тоже)контингент,то есть интервенты,законная цель российской армии,попытка использовать оккупационный опыт вермахта(а они всерьёз ЭТО обсуждают...) приведёт к тому же результату,вспоминайте историю,только на этот раз,ляжет ВСЯ Европа,вместе с Лондоном.
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