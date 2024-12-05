Политолог Родионов: европейские политики не решатся отправить войска на Украину

Вик Норд

Любой иностранный военный(и невоенный тоже)контингент,то есть интервенты,законная цель российской армии,попытка использовать оккупационный опыт вермахта(а они всерьёз ЭТО обсуждают...) приведёт к тому же результату,вспоминайте историю,только на этот раз,ляжет ВСЯ Европа,вместе с Лондоном.