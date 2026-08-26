Ozon выиграл на бирже, а акции золотодобытчиков неожиданно ушли в минус: как рынок реагировал на визит директора ЦРУ в Россию

Также стабильную динамику показывают ценные бумаги «Татнефти», «Лукойла» и «Дом РФ»Российский рынок акций ускорил рост после того, как корреспонденты американских СМИ сообщили о прибытии в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
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