Windows упал. Из-за критической ошибки в CrowdStrike

Крупная проблема Windows BSOD выводит из строя банки, авиакомпании и телерадиовещательные компанииМассовый сбой в работе компьютеров на операционной системе Windows, известный как «синий экран смерти» (BSOD), привел к серьезным нарушениям деятельности банков, авиакомпаний, телерадиовещательных и других предприятий по всему миру.
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