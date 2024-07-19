Windows упал. Из-за критической ошибки в CrowdStrike

Крупная проблема Windows BSOD выводит из строя банки, авиакомпании и телерадиовещательные компанииМассовый сбой в работе компьютеров на операционной системе Windows, известный как «синий экран смерти» (BSOD), привел к серьезным нарушениям деятельности банков, авиакомпаний, телерадиовещательных и других предприятий по всему миру.