На Алтае сотрудники МЧС спасли мужчину, несмотря на отсутствие дороги

Спасатели вывезли его в деревню на квадроциклах Фото: МЧС Алтайского края В Солтонском районе специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова совместно с краевыми спасателями эвакуировали мужчину из труднодоступной местности, сообщает МЧС Алтайского края.
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