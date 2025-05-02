На Алтае сотрудники МЧС спасли мужчину, несмотря на отсутствие дороги

Спасатели вывезли его в деревню на квадроциклах Фото: МЧС Алтайского края В Солтонском районе специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова совместно с краевыми спасателями эвакуировали мужчину из труднодоступной местности, сообщает МЧС Алтайского края.