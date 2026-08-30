‼️🇷🇺🇺🇦 Россия за 4 дня запустила по Украине почти 1500 дронов — Зеленский ▪️Из 1500 беспилотников, запущенных по Украине за 4 дня, около 800 были реактивными.
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