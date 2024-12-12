🇨🇳🇹🇼 О новых китайских учениях в АТР В Азиатско-Тихоокеанском регионе начались новые военные маневры китайской армии.
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🇨🇳🇹🇼 О новых китайских учениях в АТР В Азиатско-Тихоокеанском регионе начались новые военные маневры китайской армии.
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