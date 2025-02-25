Эксперт рассказал о трудностях транспортировки ядерных зарядов между странами Европы

Логистические трудности — одна из причин, по которой Франция никогда не согласится передать Германии свои ядерные боеголовки, объяснил «Известиям» военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов.
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