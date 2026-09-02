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Аргументы и Факты

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РФ ответит жестко: Карасин раскрыл план действий против агрессии Берлина

РФ ответит жестко: Карасин раскрыл план действий против агрессии Берлина

Россия примет адекватные и зеркальные меры в ответ на закрытие своего генерального консульства в Бонне и расторжение договора на деятельность «Русского дома» в Берлине.

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