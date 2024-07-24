Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 505 подписчиков

"Если с гарантией, то не застрелят": Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько стоит побег с Украины

"Если с гарантией, то не застрелят": Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько стоит побег с Украины

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, сколько стоит побег с Украины. По его словам, всё решают взятки, причём в зависимости от суммы, условия меняются: "Если с гарантией, то не застрелят".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх